الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد لمحمد بن راشد: نعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي

منصور بن زايد لمحمد بن راشد: نعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي
23 ابريل 2026 21:21

تعهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مخاطبا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله «سيدي @hhshkmohd هذا التوجه يجسد رؤيتكم الاستباقية في تمكين الكوادر الحكومية وصناعة المستقبل». 
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «ونمضي في تنفيذه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي، يقوده أبناء الوطن، وتدعمه أحدث التقنيات، ليصنع فرقاً حقيقياً في حياة المجتمع».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن، في اجتماع مجلس الوزراء، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيشرف على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله في هذا التحول الحكومي المهم، والمتمثل في المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic Ai خلال عامين.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
محمد بن زايد
حكومة الإمارات
الذكاء الاصطناعي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©