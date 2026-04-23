الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: ترسخ مفاهيم الاستدامة والمرونة في التخطيط العمراني

جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (وام)
24 ابريل 2026 01:27

نيروبي (وام)

أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في اجتماعات المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأول لعام 2026 بنيروبي، أهمية تبني نهج متكامل قائم على الابتكار والمعرفة في تطوير السياسات الحضرية، بما يعزز قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية، ويرسخ مفاهيم الاستدامة والمرونة في التخطيط العمراني.
وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي امتداداً لدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لتطوير منظومة العمل الحضري، وتعزيز تكامل السياسات في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة ومرونة.
وأضاف: تواصل دولة الإمارات تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج حضرية مبتكرة قائمة على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة الحياة، ويرسّخ مكانة الدولة كشريك موثوق في صياغة مستقبل المدن على المستوى الدولي.
وناقشت الاجتماعات عدداً من الملفات ذات الأولوية الاستراتيجية، شملت تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2026-2029، وتعزيز الاستدامة المالية وكفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مجالات التخطيط الحضري والإسكان والبنية التحتية، وتطوير الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية والجهات الأكاديمية، إضافة إلى مناقشة التوجهات المرتبطة بالمنتدى الحضري العالمي (WUF13).
وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في صياغة أولويات العمل الحضري الدولي، ودعم توجهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تطوير نماذج تنموية أكثر استدامة وشمولية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مدن مستقبلية ذكية تعزز جودة الحياة.

الاستدامة
الإمارات
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
نيروبي
كينيا
وزارة الطاقة والبنية التحتية
محمد المنصوري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©