الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نيابة دبي» تكرّم الموظفين والشركاء في «روّاد التميّز»

عصام الحميدان والحضور في صورة جماعية خلال حفل التكريم (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:27

دبي (الاتحاد)

كرم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الموظفين والشركاء المتميزين في برنامج النيابة العامة للتميز المؤسسي «روّاد التميُّز» لعام 2026، وبحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد وأعضاء وموظفي النيابة العامة في دبي.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم المخلصة وأفكارهم الريادية التي ساهمت في تحقيق نجاحات نوعية في العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات الدائرة المستقبلية.
وبدأ النائب العام برنامج الحفل بتكريم الشركاء المتميزين، مشيداً بمستوى التعاون المثمر الذي جسّد مفهوم الشراكة التكاملية بين الطرفين.
شملت الفئات المكرمة من الموظفين الذين تصدروا منصة التميُّز، فئة عضو النيابة المتميز وفاز بها المستشار يوسف أمين العلي، وفئة الموظف المتميز عبدالرحمن محمد عبدالله، أما عن فئة نجم الخدمة المتميز حصلت عليها مريم علي النعيمي، وفئة النجم الصاعد المتميز حصل عليها محمد أيوب إدريس، وفئة الموظف المبتكر شيماء حسن طاهر. وعن فئة المساند المتميز حصل عليها الأمين سيد موهان، وبادشاه مياه لياقت، وعبدالناصر أبوبكر.

