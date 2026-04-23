«شؤون التعليم في الوطني الاتحادي» تستعرض دراسة جودة حياة أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

استعرضت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.

وتضمّنت الدراسة مجموعة من الملاحظات وفقاً لمحاور الموضوع التي تشمل سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم، ودمج أصحاب الهمم في العمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمجهم في التعليم والعمل.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مجموعة الملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكوّن أساسي للهوية الوطنية، في جلسة قادمة للمجلس.