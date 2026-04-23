الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«M42» تستحوذ على 4 عيادات لـ«دياڤيرم» في البرازيل

تقديم خدمات علاجية متسقة وعالية الجودة (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت شركة «M42» توسعها العالمي في قطاع الرعاية الصحية انطلاقاً من أبوظبي، مع إعلانها أمس، إلى جانب ذراعها العالمية المتخصّصة في رعاية الكلى «دياڤيرم»، استكمال استحواذ استراتيجي على 4 عيادات في ولاية ساو باولو في البرازيل من مجموعة «لوند»، تشمل «CDTR وCDTR Prime» في سوركابا، و«INDI» في إيتابيتينينغا، و«Lund Nefrologia» في إيتو.
ويأتي هذا التوسع في إطار تعزيز حضور«دياڤيرم» في البرازيل، حيث ارتفع عدد عياداتها إلى 18 عيادة، بجانب 3 مراكز للوصول إلى خدمات غسيل الكُلى، مما يؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الكلى، وتحسين النتائج الصحية في أكبر أسواق أميركا اللاتينية.
ومن المتوقع أن توفّر عمليات «دياڤيرم» الموسّعة في البرازيل أكثر من 220 ألف جلسة علاج لغسيل الكلى سنوياً، عبر نموذج يجمع بين العيادات المملوكة، والشراكات مع المستشفيات الحكومية، واتفاقيات خدمات الرعاية الحادة، بما يعكس نموذجاً مرناً وقابلاً للتوسع يمكن تكييفه عبر أنظمة الرعاية الصحية الدولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.
كما يدعم هذا الاستحواذ استراتيجية «M42» الهادفة إلى بناء منصات رعاية صحية مترابطة عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، وبما يتماشى مع لوائح سيادة البيانات في مختلف أسواقها، إذ يتيح من خلال دمج الخبرات السريرية مع البنية التحتية الرقمية وإدارة الأمراض المزمنة على نطاق واسع، تقديم نموذج رعاية أكثر تنسيقاً وسهولة في الوصول، ومتمحوراً حول المريض عبر أسواق متنوعة وسريعة النمو.
وأكد ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، أن الشركة تمضي في تطوير منصة ذكاء صحي عالمية النطاق، تسهم في مواجهة أبرز التحديات الصحية عالمياً، وفي مقدمتها مرض الكلى المزمن، مشيراً إلى أن التوسع في البرازيل يتجاوز كونه خطوة للنمو ليشكل ركيزة لتمكين عدد أكبر من المرضى من الوصول إلى خدمات رعاية الكلى عالية الجودة، مدعومة بالرؤى السريرية والتحليلات التنبؤية والأدوات الرقمية التي تعزز التدخل المبكر، وتحسّن النتائج الصحية على المدى الطويل.
من جانبه، أوضح رافائيل رومانييني، الرئيس التنفيذي لشركة «دياڤيرم»، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا وأميركا اللاتينية، أن البرازيل تمثل سوقاً استراتيجية للشركة لما تتمتع به من حجم كبير وإمكانات نمو واعدة، فضلاً عن كونها تتيح فرصاً متواصلة للارتقاء بمعايير الرعاية للمرضى الذين يعتمدون يومياً على خدمات غسيل الكلى.
ولفت إلى أن الشراكة مع «M42» تدعم بناء نموذج رعاية مترابط يقدّم خدمات علاجية متسقة وعالية الجودة ومتمحورة حول المريض عبر مختلف الأسواق، فيما تواصل العيادات المنضمة إلى الشبكة أداء دور محوري بفضل ارتباطها العميق بمجتمعاتها وإسهامها في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية.
يأتي هذا التوسع استكمالاً لعملية الشراء الأخيرة التي نفذتها «دياڤيرم» لخدمة أمراض الكلى في ريبيراو بريتو «SENERP»، بما يعزّز حضورها في البرازيل، حيث تشمل الصفقة الأخيرة أيضاً عقود إدارة في مستشفيين حكوميين واتفاقيات خدمات رعاية حادة، ما يوسّع نطاق تقديم الرعاية عبر نقاط حيوية في منظومة الرعاية الصحية.

مجموعة M42
الإمارات
أبوظبي
البرازيل
الرعاية الصحية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©