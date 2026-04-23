«خليفة لنخيل التمر»: تعزيز الابتكار لتطوير القطاع الزراعي

العين (وام)

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ديوان الرئاسة، في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي بدورته الثانية، وذلك في مركز أدنيك للمعارض بمدينة العين.

وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، أن المشاركة تعكس التزام الجائزة، في إطار مؤسسة إرث زايد الإنساني، بدعم المبادرات الوطنية، التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في مجالات نخيل التمر، من خلال عرض أبرز برامجها ومبادراتها العلمية والثقافية، إلى جانب استعراض دورها في تنظيم المؤتمرات الدولية، وإصدار المراجع العلمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات البحثية على المستوى العالمي.

وشهد جناح الجائزة إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز إنجازاتها.