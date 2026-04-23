الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«الشارقة للنقل البحري» تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من«سند»

أعضاء الدفعة الأولى خلال التخريج (وام)
24 ابريل 2026 01:27

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
فائزون بـ«جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» يرسمون ملامح مستقبل الأداء المؤسسي

احتفت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «سند» التدريبي الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالشارقة، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وذلك خلال حفل أُقيم أمس، في حرم الأكاديمية بمدينة خورفكان.
ويُعد برنامج «سند» مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالي الأمن البحري وأمن التجارة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات تشغيلية حقيقية بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الأداء في القطاع البحري واللوجستي.
واستمر البرنامج على مدار 19 أسبوعاً وفق منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى الاطلاع المباشر على العمليات التشغيلية في الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية بما يضمن ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات التطبيقية ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل.
وقال الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، يجسد برنامج «سند» التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية معتمدة ومواكبة لاحتياجات القطاع بما يدعم توجهات دولة الإمارات ويعزز قدراتها في مجال الأمن البحري.

سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
