«الشارقة للنقل البحري» تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من«سند»

الشارقة (وام)

احتفت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «سند» التدريبي الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالشارقة، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وذلك خلال حفل أُقيم أمس، في حرم الأكاديمية بمدينة خورفكان.

ويُعد برنامج «سند» مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالي الأمن البحري وأمن التجارة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات تشغيلية حقيقية بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الأداء في القطاع البحري واللوجستي.

واستمر البرنامج على مدار 19 أسبوعاً وفق منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى الاطلاع المباشر على العمليات التشغيلية في الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية بما يضمن ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات التطبيقية ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، يجسد برنامج «سند» التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية معتمدة ومواكبة لاحتياجات القطاع بما يدعم توجهات دولة الإمارات ويعزز قدراتها في مجال الأمن البحري.