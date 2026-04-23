الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإدارة الذكية والتقنيات الخضراء» في مؤتمر بجامعة العين

جامعة العين
24 ابريل 2026 01:27

العين (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، تستضيف الجامعة في مقرها بأبوظبي أعمال المؤتمر الدولي بعنوان المؤتمر الدولي للإدارة الذكية والتقنيات الخضراء والنظم البيئية الريادية، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم المؤتمر في وقتٍ تتجه فيه الجامعات وقطاعات الأعمال والحكومات إلى البحث عن آليات جديدة للتكامل والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، حيث تنظمه جامعة العين بالتعاون مع EuroMid Academy of Business & Technology، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية، بما في ذلك رؤية الإمارات 2030 ومئوية الإمارات 2071.
ويهدف المؤتمر إلى جمع نخبة متنوعة من الباحثين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، وروّاد الأعمال الشباب تحت سقف واحد، لمناقشة الأفكار وتبادل الخبرات واستكشاف حلول عملية للتحديات المعاصرة.
ويركّز المؤتمر على الدور المحوري للتكنولوجيا -لا سيما التقنيات الذكية والخضراء، في تحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اتخاذ القرار، أو أنظمة الطاقة المتجددة التي تقلل الأثر البيئي، أو المنصات الرقمية التي تعزز نمو الشركات الناشئة. 
وفي هذا السياق، يسلّط المؤتمر الضوء على كيفية توظيف هذه التقنيات لخدمة قطاع الأعمال والمجتمع، من خلال عرض أحدث النتائج البحثية، إلى جانب استعراض التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه الابتكارات، بما يخلق تكاملًا بين الرؤى النظرية والتطبيقية.
كما يناقش المؤتمر دور ريادة الأعمال في تشكيل ملامح الاقتصاد المستقبلي، حيث يتطلب بناء منظومات ريادية فعّالة بيئة داعمة تشمل التشريعات المناسبة، وتوفر التمويل، والتعليم، والإرشاد، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز خوض التجارب. 

جامعة العين
الإمارات
ذياب بن طحنون
