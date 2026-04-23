«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يؤكد ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالية بمبادرة «فخورين بالإمارات» تضمنت عدداً من الأنشطة والفعاليات الوطنية التي جسدت معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة. وتضمنت الفعاليات محاضرة وطنية بعنوان «بعزيمة إماراتية/ كيف نواجه التحديات النفسية بثبات»، قدمتها مريم الزعابي، عضو المجلس الاستشاري الأسري، أكدت خلالها أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال حاضراً في مسيرة الدولة، من خلال القيادة الرشيدة التي واصلت البناء على نهجه.

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن الفخر بالإمارات هو شعور متجذر في القلوب، تعززه رؤية القيادة التي وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، وجعلت من الأمن والاستقرار أساساً لكل إنجاز وتنمية.