الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا سلمها المبعوث الخاص

24 ابريل 2026 00:20

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي فيكتور لوكاشينكو، المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي، الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار، كما حمَّله سموه تحياته إلى الرئيس البيلاروسي، وتمنياته لبلده وشعبه بمزيد من النماء والتطور.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد لمحمد بن راشد: نعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي
بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
بيلاروسيا
رسالة خطية
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
