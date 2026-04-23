جناح الإمارات يختتم مشاركته في «معرض خدمات الدفاع آسيا 2026»

كوالالمبور (الاتحاد)

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع الآسيوية (DSA) 2026، أمس، بنجاح كبير، مسدلاً الستار على أربعة أيام شهدت زخماً كبيراً بعد التفاعل الاستثنائي من الوفود الدولية المشاركة في المعرض، وعقد اجتماعات لمناقشات حول شراكات استراتيجية، والتعاون الدولي في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت مشاركة دولة الإمارات في المعرض بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، حيث حظي الجناح الوطني لدولة الإمارات باهتمام كبير من المؤسسات الدفاعية والأمنية الدولية المشاركة.