علوم الدار

حمدان المزروعي يؤكد مواصلة «الهلال» مبادراته على الساحة الإندونيسية

حمدان المزروعي خلال لقائه سفير إندونيسيا بحضور أحمد ساري المزروعي وسلطان الكتبي (وام)
24 ابريل 2026 01:28

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
فائزون بـ«جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» يرسمون ملامح مستقبل الأداء المؤسسي

أشاد يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بالمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه بلاده، وثمّن ما تضطلع به الإمارات من مبادرات نوعية تُجسّد رسالتها الحضارية في ترسيخ قيم التضامن الإنساني ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للسفير الإندونيسي في مقر الهيئة بأبوظبي. 
ورحّب معاليه بزيارة السفير، والتي وصفها بأنها تندرج ضمن سياق التنسيق المتواصل لتعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الإنساني داخل جمهورية إندونيسيا. 
وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل نهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الإندونيسي في شتى الظروف وتولي اهتماماً بالغاً بالقضايا الإنسانية والتنموية التي تمس حياته، مشيراً إلى أن حضور الدولة الإنساني في إندونيسيا يشهد زخماً متنامياً بفضل المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. 
وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تمضي قدماً في تنفيذ برامجها ومبادراتها الإنسانية والتنموية على الساحة الإندونيسية، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والإندونيسي، والتزاماً بنهجها الإنساني القائم على إيصال الدعم إلى مستحقيه دون تمييز، بما يعكس منظومة القيم الإماراتية ورؤيتها الاستراتيجية في استدامة العطاء والارتقاء بجودة الحياة. 
من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن بالغ تقديره للمبادرات الإنسانية والتنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده عبر مختلف القطاعات الحيوية مؤكداً أنها تُحدث أثراً نوعياً ملموساً في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، وتسهم في تسريع وتيرة التعافي وتحسين الأوضاع الإنسانية ميدانياً، لا سيما في الأقاليم التي شهدت كوارث طبيعية خلال السنوات الماضية، بما يعيد الحياة إلى طبيعتها ويعزز الاستقرار المجتمعي.
حضر اللقاء أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسلطان الكتبي، نائب الأمين العام للتنمية والمساعدات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئة.

آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
