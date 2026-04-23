المركز الزراعي الوطني يوقع 5 مذكرات تفاهم خلال «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»

العين (وام)

شهد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 توقيع 5 مذكرات تفاهم استراتيجية، وذلك بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني. تهدف المذكرات، التي تم توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، إلى توسيع نطاق التعاون المؤسسي في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز الابتكار الزراعي والإنتاج المستدام، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز كفاءة الموارد، ودعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تعكس مذكرات التفاهم الموقعة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث بوصفه منصة وطنية فاعلة لتوسيع الشراكات النوعية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات الرائدة، بما يخدم توجهات دولة الإمارات في تطوير القطاع الزراعي والغذائي على أسس أكثر استدامة وابتكاراً وكفاءة».

وأضافت معاليها أن هذه الاتفاقيات تستهدف دفع مسارات التعاون المؤسسي في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز مستهدفات الأمن الغذائي المستدام وتمثل في الوقت نفسه ترجمة عملية للتوجهات الوطنية إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس، تعزز جاهزية القطاع للمستقبل، وترسخ مرونته، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو والتنافسية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بشأن مجالات التعاون ضمن المهام المشتركة للجهتين، بما يدعم تطوير القطاعين الزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات الفنية والبحثية، وتوحيد المعايير والسياسات المنظمة للقطاع، ودعم الزراعة والإنتاج العضوي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الأمن الغذائي.

وقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسالم عبد الله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بحضور الدكتور المهندس، خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بهدف دعم الجهود الوطنية في مجالات الزراعة الحديثة والاستدامة، وتحويل المساحات المتاحة ضمن مواقع الشركة إلى منصات للابتكار الزراعي المستدام من خلال تنفيذ تجارب ومشاريع مشتركة تدعم الأمن الغذائي وتسهم في تقليل الانبعاثات.

وتشمل مجالات التعاون أيضا اختبار تقنيات الزراعة الذكية، ودراسة الاستفادة من الموارد البديلة، مثل المياه المعالجة والطاقة المتجددة، وإنشاء نماذج زراعية مبتكرة ذات طابع تعليمي وتوعوي، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات بما يخدم البحث والتطوير وبناء القدرات.

ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وعبد المنعم محمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للنمو البديل وخلق القيمة للمجموعة لدي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة إيليت أجرو القابضة، لدعم الجهود الوطنية في مجالات الابتكار الزراعي والإنتاج المستدام، وتطوير مشاريع زراعية رائدة تعزز الاكتفاء الذاتي وتنافسية المنتج المحلي، إلى جانب تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، والتعاون في تشغيل وإدارة نماذج الزراعة العمودية والبيوت المحمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واختبار أحدث تقنيات الري والتسميد، وربط إنتاج المزارع المحلية بشبكات التوزيع والتسويق.

وقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي وحسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيليت اجرو القابضة.

وشملت المذكرات أيضاً مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة «ان ار تي سي - NRTC»، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية عبر إنشاء قنوات توزيع وتسويق مستدامة تربط مخرجات المزارع الوطنية بشبكة توزيع الشركة، بما يدعم عائد المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وبناء القدرات الوطنية، وضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية المعتمدة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ومصنع البركة للتمور، بهدف دعم المزارعين، وتسهيل توريد محاصيلهم، وتحسين كفاءة التجميع وسلاسل التوريد، وتعزيز تسويق التمور وتوسيع قاعدة الموردين والمنتجين المحليين، بما يسهم في تطوير قطاع التمور ورفع تنافسية المنتج المحلي.

وتشمل مجالات التعاون أيضا تنفيذ مبادرات وبرامج لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، والترويج للمنتجات الوطنية، وإطلاق حملات ومبادرات تعزز مكانة المنتج المحلي في منظومة الأمن الغذائي.

ووقع المذكرة كل مدير المركز الزراعي الوطني، ويوسف سليم المدير التنفيذي لمصنع البركة للتمور.

وتبرز مذكرات التفاهم التي شهدها المؤتمر أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير القطاع الزراعي والغذائي، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز التكامل بين الابتكار والإنتاج والاستدامة، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة، ويخدم توجهات الدولة في ترسيخ أمن غذائي مستدام وقطاع زراعي أكثر جاهزية للمستقبل.