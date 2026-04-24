"سلال" تُوقع 14 شراكة استراتيجية خلال "المؤتمر الزراعي الإماراتي"

وقّعت مجموعة "سلال"، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في الدولة، 14 شراكة استراتيجية مع مؤسسات رائدة في قطاع الغذاء في الدولة، وذلك في المنصة الرئيسية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

تهدف هذه الشراكات إلى تنويع سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي، ودعم المخزون الاستراتيجي للغذاء في الدولة، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي الوطني ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

حضر التوقيع، ظافر راشد القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، وحميد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في المجموعة، بجانب ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الـ14 الشريكة.

وضمّت قائمة الشركاء الاستراتيجيين 14 جهة تمثل نخبة من أبرز العاملين الرئيسيين في قطاع الغذاء بالدولة وهم "مجموعة أغذية"، و"الخليج للسكر"، و"الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق NFFPM "، و"الماسة للصناعات الغذائية"، و"ولك للصناعات الغذائية"، و"نستله"، و"الأغذية المتحدة"، و"شركة أبوظبي للزيوت النباتية (ADVOC)"، و"أراب إنديا سبايسيز"، و"ماي دبي"، و"سافكو"، و"الغُرير للأغذية"، و"الظاهرة"، و"رويال هورايزون القابضة".

وتعكس هذه الشراكات الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة "سلال" لتعزيز الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة، وضمان سلامة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يضمن الوفاء بالطلب المحلي وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.

كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التزام سلال بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة، وضمان توفير إمدادات غذائية آمنة وموثوقة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.