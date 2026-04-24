الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يُعلن عن أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم

محمد بن راشد يُعلن عن أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم
24 ابريل 2026 12:53

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن انطلاق مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم.

أخبار ذات صلة
"سلال" تُوقع 14 شراكة استراتيجية خلال "المؤتمر الزراعي الإماراتي"
«تريندز» يعرض دراسات متخصّصة بالزراعة الذكية في «المؤتمر الزراعي الإماراتي»


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بدأت مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم.. الهدف إنتاج 150 مليون وحدة غذائية مدعمة بالتمر سنوياً مخصّصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولمكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً. 
حبانا الله في الإمارات والمنطقة بهذه النخلة المباركة.. عشنا عليها.. وعاشت عليها الكثير من المجتمعات.. واليوم نسعى إلى تحويلها لمنتج غذائي عالي القيمة يسهم في مكافحة الجوع حول العالم. والله الموفق أولاً وآخراً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التمور
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
«مركز العلوم الرياضية» يُطلق برامج تأهيل الكفاءات الوطنية
الترفيه
«مركز العلوم الرياضية» يُطلق برامج تأهيل الكفاءات الوطنية
اليوم 14:21
فكرة مبتكَرة لفقدان الوزن.. جرِّبها
الترفيه
فكرة مبتكَرة لفقدان الوزن.. جرِّبها
اليوم 14:20
34 فعالية و35 كاتباً يقودون برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب
الترفيه
34 فعالية و35 كاتباً يقودون برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب
اليوم 13:58
ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع «الفارس الشهم 3».. طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية تغادر إلى غزة
علوم الدار
ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع «الفارس الشهم 3».. طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية تغادر إلى غزة
اليوم 13:37
بوجاتشار يغازل «مجد المونومنت» باللقب الرابع في «لييج-باستون»
الرياضة
بوجاتشار يغازل «مجد المونومنت» باللقب الرابع في «لييج-باستون»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
