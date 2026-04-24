محمد بن راشد يُعلن عن أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن انطلاق مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بدأت مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم.. الهدف إنتاج 150 مليون وحدة غذائية مدعمة بالتمر سنوياً مخصّصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولمكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً.

حبانا الله في الإمارات والمنطقة بهذه النخلة المباركة.. عشنا عليها.. وعاشت عليها الكثير من المجتمعات.. واليوم نسعى إلى تحويلها لمنتج غذائي عالي القيمة يسهم في مكافحة الجوع حول العالم. والله الموفق أولاً وآخراً».



