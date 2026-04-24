علوم الدار

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 386 أسيراً

أعلام الإمارات وروسيا وأوكرانيا
24 ابريل 2026 17:38

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 193 أسيراً من الجانب الروسي و193 أسيراً من الجانب الأوكراني ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 6691 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 22 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
صورة من قاع محيط
الترفيه
"العالمية للأرصاد الجويّة" ترجّح عودة ظاهرة "إل نينيو" هذا العام
عجمان إلى منطقة الأمان بالفوز على الظفرة
الرياضة
عجمان إلى منطقة الأمان بالفوز على الظفرة
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن إطلاق بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن إطلاق بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية
