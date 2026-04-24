علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
24 ابريل 2026 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:30 والمد الثاني 48 :07، والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:11.
يكون بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعه 17:32 والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند الساعة 21:10 والجزر الثاني عند الساعة 42: 23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                 الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                     37 25 75 25

دبي                           36 26 65 30

الشارقة                       37 24 70 25

عجمان                        33 26 75 30

أم القيوين                     35 22 70 35

رأس الخيمة                  36 26 75 35

الفجيرة                        39 29 60 25

العـين                          41 26 55 15

ليوا                             38 27 85 20

الرويس                        34 24 80 20

السلع                           33 23 85 25

دلـمـا                           32 24 90 40

طنب الكبرى / الصغرى   33 26 85 45

أبو موسى                     33 26 85 45.

المصدر: وام
