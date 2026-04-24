طحنون بن زايد يلتقي المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، فارون تشاندرا، المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت فارون تشاندرا، المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، حيث ناقشنا التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مسارات النمو والاقتصاد العالمي».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «استعرضنا دور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأهمية توفر الطاقة كعامل تمكيني لدعم توسعها، وبحثنا فرص تطوير التعاون المشترك بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

