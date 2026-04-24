الإمارات: ضرورة إيجاد أفق سياسي موثوق لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

بروكسل (وام)



أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة إيجاد أفق سياسي موثوق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، الذي عُقد في بروكسل وترأسته النرويج، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية الرئيسة.

وترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

جمع الاجتماع أطراف النزاع والدول المانحة الرئيسة والمنظمات الدولية لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والتحديات المؤسسية والاقتصادية.

وتركزت المناقشات على حشد دعم دولي منسق للاستجابة الإنسانية وجهود التعافي المبكر في قطاع غزة.

كما تناولت دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وخلال الاجتماع، شدد سلطان الشامسي على عدالة القضية الفلسطينية، وجدّد التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بشأن ضرورة إيجاد أفق سياسي موثوق لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وترفض دولة الإمارات بشكل قاطع أي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، كما تعارض توسع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت دولة الإمارات باستمرار إلى حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى الشعب الفلسطيني، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورحّب الشامسي بإطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبإنشاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية البناء على التقدم المحرز، والعمل على إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل عادل ودائم، مؤكداً أن إدارة وحوكمة قطاع غزة مسؤولية الشعب الفلسطيني.

وتضع دولة الإمارات دعم الشعب الفلسطيني في صدارة جهودها ومبادراتها الدبلوماسية، وتواصل العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

وتأكيداً على دورها الإنساني الريادي، أشار الشامسي إلى أن دولة الإمارات تُعد من أبرز مقدمي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث قدمت أكثر من 130 ألف طن من المساعدات عبر البر والجو والبحر، بما يمثل أكثر من 45% من إجمالي المساعدات الدولية المقدّمة للقطاع، وبمساهمات بلغت نحو 3 مليارات دولار أميركي.

وأنشأت دولة الإمارات 6 محطات لتحلية المياه يستفيد منها أكثر من مليون شخص، واستقبلت أكثر من 2.963 مريضاً ومرافقيهم لتلقي العلاج، وأقامت مستشفى ميدانياً داخل قطاع غزة ومستشفى عائماً في مدينة العريش لدعم الاحتياجات الصحية الحرجة.