مواطنون ومقيمون: الإمارات.. يقظة أمنية واستقرار مجتمعي

دينا جوني (أبوظبي)



أكد مواطنون ومقيمون أن تفكيك التنظيم الإجرامي، يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية، ويعزّز الثقة بالعين الساهرة في الدولة، مشيرين إلى أن التلاحم المجتمعي ووعي الأفراد شكّلا ركيزة أساسية في مواجهة أي تهديد، في وقت استمرت فيه جودة الحياة بشكل طبيعي، حيث بقيت الخدمات منتظمة والحياة اليومية مستقرة، بما يؤكد أن الدار أمان للجميع.

وقال خليفة الحوري: «إن الشعور بالطمأنينة لدى المجتمع نابع من إدراكه لوجود جهات يقظة تتابع أدق التفاصيل، بما يحفظ الأمن والاستقرار في مختلف الظروف، ويعزّز الثقة بوجود منظومة متكاملة تعمل باستمرار لحماية المجتمع وصون مكتسباته».

وأوضح أن هذا الإحساس بالثقة انعكس على الواقع اليومي خلال الشهور الماضية، حيث استمرت الحياة بشكل طبيعي ومنتظم، في ظل قيادة رشيدة داعمة وحامية لكل مَنْ يعيش على أرضها.

وأشار إلى أن هذا الواقع يعكس تكاملاً بين الجاهزية الأمنية والوعي المجتمعي، حيث يلتزم الأفراد بدورهم في دعم الاستقرار، ما يعزّز تماسك المجتمع وقدرته على التعامل مع مختلف التحديات بثقة وهدوء.

وأضاف: «إن ما يميز المجتمع هو هذا التلاحم الذي يظهر في أوقات التحديات، وينعكس في الالتزام بالتعليمات والتعامل المسؤول مع المستجدات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار واستمرارية الحياة بشكل طبيعي».

وأكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، تتطلب وعياً مستمراً وتعاوناً بين الأفراد والجهات المختصة، بما يعزّز بيئة آمنة ومستقرة، ويرسّخ الثقة بقدرة المجتمع على مواجهة أي تحديات ضمن إطار من التماسك والوعي.

من جانبها، أكدت بشرى عوض أن استمرارية جودة الحياة في الدولة تعكس ثقة كبيرة لدى المواطنين في القيادة، ووعياً مجتمعياً بأهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية في مختلف الظروف، بما يُعزّز الأمن والاستقرار.

وقالت: «نحن كمواطنين لدينا ثقة كبيرة جداً في قيادتنا، وأي تعليمات تصلنا نحرص على الالتزام بها ونقلها إلى أفراد عائلاتنا، سواء كانت مرتبطة بإجراءات السلامة أو غيرها. ندرك أن دورنا في مثل هذه التحديات هو دور مجتمعي، وكل فرد في هذا المجتمع له دور، سواء داخل الأسرة أو في مكان العمل».

وأكدت الكاتبة سحر الزارعي أن جودة الحياة في دولة الإمارات تُدار ضمن منظومة متكاملة، يعيشها الأفراد بشكل يومي، حيث تصلهم التنبيهات والإرشادات بشكل واضح ومنظّم، إلى جانب رسائل الطمأنة بزوال الخطر، ما يعزّز الشعور بالأمان.

وقالت: «هذه المنظومة المتكاملة أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، وقد يراها البعض في أماكن أخرى رفاهية، لكنها بالنسبة لنا فهي واقع نعيشه».

وأوضحت «من واقع عملها في المجال الثقافي، أن جودة الحياة ترتبط أيضاً بطريقة التفكير وطرح الأسئلة»، مشيرة إلى أن ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي عكس مستوى عالياً من الوعي، حيث كتب إعلاميون وأفراد من المجتمع بثقافة عالية تتماشى مع السياسات والتوجهات.

وأضافت: «حافظنا على التوازن الداخلي، وواجهنا الضغوط الخارجية، وعدنا إلى حياتنا بشكل منظّم ومدروس، ونحن نعيش داخل هذا التاريخ الذي يحدث الآن».