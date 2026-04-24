علوم الدار

«المؤتمر والمعرض الزراعي».. تمكين الابتكارات وتعزيز الصناعات التحويلية لدعم رواد الأعمال

جانب من الابتكارات المعروضة في منصة ريادة الأعمال (من المصدر)
25 ابريل 2026 01:25

هالة الخياط (أبوظبي)

يشكّل المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في نسخته الثانية منصة وطنية متقدمة لدعم رواد الأعمال، عبر تمكين الابتكارات الزراعية وتعزيز الصناعات التحويلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة. 
ويجمع الحدث تحت مظلته نخبة من المبتكرين والشركات الناشئة مع المستثمرين والجهات الحكومية، في بيئة محفّزة تفتح آفاقاً واسعة للنمو وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي منصة ريادة الأعمال، تتحوّل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، حيث تتيح المنصة لرواد الأعمال عرض ابتكاراتهم أمام المستثمرين والمشترين، والتواصل مع الأسواق العالمية. 
ويؤكد المشاركون أن هذه المنصة تمثّل نقطة انطلاق حقيقية للمبتدئين في القطاع الزراعي، وتسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.

وقال حسين الهاشمي، مشارك في منصة ريادة الأعمال، إن المعرض يوفر فرصة نوعية لعرض المنتجات المحلية أمام شريحة واسعة من المستثمرين، ما يسهم في توسيع نطاق الأعمال وفتح أسواق جديدة. 
وأضاف: أن دعم رواد الأعمال في الصناعات التحويلية الزراعية يُعد خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وأشار إلى أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمنح المشاريع الناشئة زخماً كبيراً، سواء من حيث التسويق أو بناء العلاقات التجارية.
وأكد الهاشمي أن المعرض يسهم في رفع الوعي بأهمية الابتكار في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن وجود هذا التنوع من المشاركين، يخلق بيئة تنافسية إيجابية تدفع نحو تطوير المنتجات وتحسين جودتها بما يلبي متطلبات السوق.

من جانبه، أوضح ماجد مرسي، ممثل منصة «نبتة» الزراعية، أن المعرض يمثّل حلقة وصل بين رواد الأعمال والتقنيات الحديثة، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية والاستدامة. 
وقال: إن المنصة تتيح للمبتدئين فرصة التعرف إلى أحدث الممارسات الزراعية، والاستفادة من تجارب ناجحة في السوق.
وأشار مرسي إلى أن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات، بل يمتد ليكون منصة تعليمية وتفاعلية، تساعد رواد الأعمال على صقل أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع، مؤكداً أن هذا النوع من الدعم يعزّز من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأكدت منى رحماني، مدير العمليات في «بلاتنولوجي لاب»، أن المعرض يلعب دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال، خاصة في المراحل الأولى، من خلال إتاحة الفرصة لعرض الابتكارات أمام جمهور متخصّص.

وأوضحت أن هذا التفاعل المباشر مع المستثمرين والشركاء يسرّع من عملية تطوير المشاريع وتحويلها إلى منتجات فعلية في السوق.
وأكدت رحماني أن دعم الابتكار في القطاع الزراعي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تبني التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية يسهم في تقليل الفاقد وزيادة كفاءة الإنتاج، وهو ما يشكّل أحد أبرز أهداف المعرض.
ويعكس الحضور المتنوع والمشاركة الواسعة في منصة ريادة الأعمال، تنامي الاهتمام بالقطاع الزراعي كمسار واعد للاستثمار والابتكار، حيث يؤكد المشاركون أن المعرض بات منصة حقيقية لدعم رواد الأعمال والمبتدئين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

