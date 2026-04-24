«بلدية العين» تستعرض تقنيات زراعية ذكية في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي

العين (وام)

تعرض بلدية مدينة العين، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، مشروعها المتطور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة المعدات والآليات الزراعية الذكية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في القطاع البلدي وتطوير حلول مستدامة للزراعة التجميلية.

وقالت المهندسة مياسة الشامسي مدير المشروع: إن بلدية مدينة العين تستعرض خلال مشاركتها في الحدث مبادرتها النوعية الهادفة إلى إدخال أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أعمال الزراعة التجميلية، والتي تشمل تطوير روبوتات وآليات زراعية قادرة على تنفيذ مهام الري والتسميد ومراقبة صحة النباتات، إضافة إلى تشغيل معدات متخصّصة في تشكيل وتقليم الأسيجة والشجيرات، وغيرها، باستخدام تقنيات استشعار متقدمة.