500 وظيفة يوفّرها «مسرِّعات التوظيف» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

نظّمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة، معرض «مسرِّعات التوظيف»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.

شهد المعرض - الذي أُقيم في مقر كليات التقنية العليا برأس الخيمة - مشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وفّرت أكثر من 500 فرصة وظيفية في مجالات وتخصّصات متنوعة، بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الباحثين عن عمل من الوصول إلى فرص وظيفية مناسبة، إضافة إلى إتاحة المجال لإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الجهات المشاركة.

يأتي تنظيم المعرض تأكيداً على حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة.

وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن تنظيم معرض «مسرِّعات التوظيف» يأتي ضمن رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرةً إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في بناء منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات.

أكد الدكتور حسان عبيد المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية في دعم جهود التوطين.