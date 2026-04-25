شرطة دبي تعزز الأمن السياحي بـ 15 ورشة توعوية خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)



أكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الإدارة استطاعت خلال الربع الأول من هذا العام، تعزيز نشر التوعية الأمنية في قطاع الأمن السياحي بين 853 موظفاً يعملون في المنشآت الفندقية وشركات النقل والسياحة.

وأوضح أن جهود التوعية الأمنية السياحية شملت 15 ورشة توعوية، قدّمها خبراء ومُختصون في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة، مؤكداً أن نهج الورش التوعوية مُستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار دعم التوجهات الاستراتيجية «مدينة آمنة» و«إسعاد المجتمع».

ولفت المقدم محمد عبدالرحمن إلى أن الشرطة السياحية تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف المناطق السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن الورش التوعوية شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «e-Crime»، ومراكز الشرطة الذكية.



جهود مستمرة

وجَّه المقدم محمد عبدالرحمن شكره إلى كافة الشركاء الخارجيين، نظير جهودهم المستمرة والداعمة لإنجاح الأهداف المرجوة من تنظيم الورش التوعوية، وهم دائرة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب الشركاء الداخليين في شرطة دبي ممثّلين بالإدارات العامة ومراكز الشرطة ومجلس الروح الإيجابية.