علوم الدار

حصة بوحميد: «الملكية الفكرية» تدعم مسيرة التنمية المستدامة

حصة بوحميد
26 ابريل 2026 01:57

دبي (الاتحاد)


أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للملكية الفكرية يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على دور الإبداع والابتكار في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية.
وقالت معاليها: «نؤكد أن تمكين الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء مجتمعات مبتكرة وقادرة على المنافسة، وأن حماية الملكية الفكرية تشكّل ركيزة رئيسية لتحفيز الإبداع، ودعم أصحاب الأفكار والمبادرات النوعية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية».
وأضافت معاليها أن «الهيئة» تعمل وفق رؤية استراتيجية ترتكز على تعزيز التماسك المجتمعي، وتمكين الأفراد، والارتقاء بجودة الحياة، من خلال دعم بيئة محفزة للابتكار، وتشجيع تبادل المعرفة، وتمكين الكفاءات من تحويل أفكارهم إلى مبادرات مؤثرة ذات قيمة مضافة للمجتمع.
وأكدت أن حماية حقوق الملكية الفكرية تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة، وتعزز من قدرة المجتمعات على إنتاج المعرفة وتوظيفها بفاعلية، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومزدهر قائم على المعرفة.

 

أخبار ذات صلة
مركز باحثي الإمارات يعقد اجتماعه السنوي السادس
شرطة دبي تعزز الأمن السياحي بـ 15 ورشة توعوية خلال الربع الأول

مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»

أوضحت معالي حصة بوحميد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتركز على بناء مجتمع متكامل يوفر فرصاً متكافئة للنمو والتطور، ويرسخ مكانة دبي بيئة حاضنة للإبداع ومركزاً عالمياً للابتكار. واختتمت بالتأكيد على أن الاستثمار في العقول وحماية نتاجها الفكري يمثلان دعامة أساسية لتعزيز ريادة دبي، وضمان استدامة التنمية، وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

آخر الأخبار
جانب من زيارة القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية المستشفى الإماراتي العائم بالعريش (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
26 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
26 ابريل 2026
يتصاعد الدخان في لبنان عقب استهداف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع سكان 59 قرية بجنوب لبنان من العودة
26 ابريل 2026
صبي يجلس على قمة تل يُطل على مخيم للاجئين قرب الحدود التشادية السودانية (رويترز)
الأخبار العالمية
السودان في صدارة أشد أزمات الجوع عالمياً عام 2025
26 ابريل 2026
جندي يقف في موقعه حاملاً سلاحه خلال هجوم على قاعدة عسكرية الرئيسية في مالي (رويترز)
الأخبار العالمية
مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية
26 ابريل 2026
