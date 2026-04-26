الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

رئيس الدولة ونائباه
26 ابريل 2026 12:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتورة سامية حسن.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور مويغولو نشيمبا، رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة.

المصدر: وام
