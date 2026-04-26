شرطة دبي تحذِّر من الانسياق وراء فرص الاستثمار والتداول الوهمية

27 ابريل 2026 01:53

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي ضمن حملة «كُن واعياً للاحتيال»، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المرتبطة بفرص الاستثمار والتداول الوهمية، والتي يروّج لها المحتالون بأساليب مُضلّلة توهم الضحايا بتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، مؤكدة أن هذه الأساليب تشهد تزايداً ملحوظاً عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. 
وأوضحت شرطة دبي أن المحتالين يعتمدون على استدراج الضحايا من خلال إعلانات جذابة أو رسائل مباشرة، تدّعي تقديم فرص استثمارية حصرية أو عروض تداول مغرية، تتضمن وعوداً بعوائد مالية مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة، مُستغلين رغبة البعض في تحقيق أرباح سريعة، قبل أن يطلبوا تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل أو إدخال بيانات شخصية ومالية عبر روابط وهمية، ليقع الضحايا في فخ الاحتيال. 

وأكدت شرطة دبي أن المنصات الاستثمارية الموثوقة لا تقدم ضمانات بأرباح ثابتة أو مضمونة، ولا تطلب من المتعاملين تحويل الأموال بشكل مستعجل أو خارج الأطر الرسمية، مشدّدة على أهمية التحقق من ترخيص أي جهة استثمارية أو منصة تداول من الجهات المختصة في الدولة قبل التعامل معها. 
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود غير الواقعية، والتحقق من مصداقية الجهات التي تقدم هذه الفرص، إضافة إلى تجنُّب مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر مواقع أو روابط غير موثوقة، لما لذلك من مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. 
كما دعت شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو عروض استثمارية مشبوهة عبر منصة «eCrime»، أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحدّ من هذه الجرائم وحماية الأفراد وممتلكاتهم.

