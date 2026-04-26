علوم الدار

«أوقاف دبي» تحصد 8 شهادات «آيزو» عالمية

الشهادات تسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات (من المصدر)
27 ابريل 2026 01:54

دبي (الاتحاد) 

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حصولها على ثمانٍ من شهادات «الآيزو» العالمية، شملت ثلاث شهادات جديدة وتجديد خمس شهادات قائمة، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والتميّز المؤسسي، وترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهودها المتواصلة في تطوير الأنظمة الداخلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في التميّز المؤسسي والابتكار والاستدامة.
وشملت الشهادات الجديدة شهادة أيزو المرونة المؤسسية وشهادة أيزو التمويل المستدام، وشهادة أيزو نظام إدارة الأصول، فيما جددت المؤسسة حصولها على شهادة إدارة الجودة، وشهادة الإدارة البيئية، وشهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة استمرارية الأعمال، وشهادة إدارة المخاطر.
وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن حصول المؤسسة على ثلاث شهادات جديدة وتجديد خمس شهادات «آيزو» عالمية، يجسّد حرصها على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزّز ثقة المتعاملين ويرتقي بكفاءة العمل المؤسسي.
وأضاف المطوع أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطط تطويرية شاملة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز بيئة العمل، ورفع جاهزية الأنظمة والعمليات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.
وأشار إلى أن الشهادات تسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 50%، وتعزيز حماية البيانات والشفافية بنسبة 90%، فضلاً عن تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40% وتمكن المؤسسة العمل من دون توقف، مما يساعد على تقديم الخدمات بنسبة 100%، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية.

 

«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شوارع أم سقيم والوصل والصفا
شرطة دبي تحذِّر من الانسياق وراء فرص الاستثمار والتداول الوهمية
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 22:49
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
الرئيس الأميركي بعد هبوطه في قاعدة أندروز الجوية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسننتصر
27 ابريل 2026
تصاعد الدخان من مناطق مستهدفة بمحافظة النبطية اللبنانية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً لإخلاء 7 بلدات لبنانية
27 ابريل 2026
سفينة حربية أميركية مشاركة في مهمة حصار الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعلن اعتراض إحدى سفن أسطول الظل الإيراني
27 ابريل 2026
