علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي الطفل روجر شي

محمد بن راشد يلتقي الطفل روجر شي
26 ابريل 2026 21:59

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطفل روجر شي.
وقال سموه للطفل «أنت تحب دبي... ودبي تبادلك الحب»، وفقاً لما جاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «في دبي والإمارات، ستكونون دائماً في أمان».
 كان الطفل روجر شي بعث رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

 

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات لتعزيز المرونة الصناعية في الدولة ودعم المنتجات الوطنية
محمد بن راشد يعتمد حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
