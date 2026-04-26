الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

سلطان بن أحمد: دور بارز للمؤسسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية

سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً اجتماع مجلس الشارقة للإعلام (من المصدر)
27 ابريل 2026 01:55

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع المجلس الذي عُقد في مسرح المجاز، وناقش عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الجهات الإعلامية، والخطط المستقبلية، بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في الإمارة وتحقيق استراتيجيتها المعتمدة.

وثمّن سموه، الدور البارز الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة، مشيداً بها وبما تتحلى به من شفافية في نقل الأحداث، والعمل وفق خطط معتمدة وجاهزية عالية لمواكبة المستجدات وإيصال الصورة الكاملة للمتابعين، بما يعكس مستوى الاحترافية والمصداقية في نقل الأخبار، ودورها المحوري في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقة بالمعلومة المكتملة.
ووجّه سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشكر والتقدير للجهات على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على المستوى الإعلامي في الإمارة، مشيداً سموه بالأداء الاستراتيجي للجهات الإعلامية للعام الماضي، والتي حققت العديد من الإنجازات، وأسهمت في تعزيز مكانة الإعلام وترسيخ حضوره الفاعل، الأمر الذي يعكس تكامل الجهود وتنسيقها، ويؤكد المُضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز والريادة في العمل الإعلامي.
وناقش المجلس نتائج أداء المؤشرات المشتركة للجهات الإعلامية لعام 2025م، حيث بلغ متوسط أدائها 95%، مما يدل على كفاءة العمل الإعلامي وتكامل الأدوار.
واطلع المجلس على تقرير الربع الأول لمجلس الشارقة للإعلام، الذي تناول الخدمات والأنشطة الإعلامية مثل تصاريح التصوير والتصاريح الإعلامية ذات الطابع التجاري، والاتفاقيات والشراكات، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتطوير الخدمات الإعلامية ونسب إنجازها.
وتناول الاجتماع تقرير أداء قنوات ومنصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الربع الأول من عام 2026م، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عدد المشاهدات عبر القنوات التابعة لها على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب تحقيق منصة «مرايا» أكثر من 10 ملايين زيارة للتطبيق خلال الفترة ذاتها.
واطلع المجلس على مستجدات تطوير منصة الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وتعرف المجلس على مستجدات العمل في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، واكتمال مرحلة تصميم استوديوهات شمس التي تضم 5 استوديوهات إنتاج، و17 وحدة إبداعية، ومباني مخصصة لدعم الإنتاج وما بعد الإنتاج.

الحضور  

حضر الاجتماع إلى جانب سموه، كل من: محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
سلطان بن أحمد القاسمي
الإعلام
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
