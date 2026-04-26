«خيرية الشارقة» تنجز 9 مجمعات خدمية في 6 دول خلال الربع الأول

26 ابريل 2026 22:23

الشارقة (وام)
أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 9 مجمعات خيرية في 6 دول خلال الربع الأول من عام 2026 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون درهم، وذلك في إطار مساعيها لنشر أعمال الخير ودعم المجتمعات النامية في البلدان المشمولة بمساعداتها.
وأوضحت الجمعية أن المجمعات توزعت على كل من بنغلاديش والفلبين وأوغندا ونيجيريا وبنين وغانا لتُجسد بذلك نهجاً إنسانياً شاملاً لصالح شرائح واسعة من المستفيدين في مناطق تشح فيها الموارد وتتضاعف فيها الاحتياجات.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، إن هذه المجمعات تمثل رافداً حيوياً في حياة المجتمعات المستفيدة، إذ توفر لها منظومة متكاملة من المرافق الأساسية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتُعزز كرامة الإنسان، مشيراً إلى حرص الجمعية على ترجمة ثقة المحسنين إلى مشاريع فعلية ملموسة تُحدث فارقاً حقيقياً وأثراً مستداماً في حياة الأفراد والأسر.

