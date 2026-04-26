رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لدى استقباله معالي يرميك كوشيرباييف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد معالي يرميك كوشيرباييف التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات، في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين.

من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي يرميك كوشيرباييف التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين، وتأكيداً على تضامن جمهورية كازاخستان الصديقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية المتصلة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق التعاون مع جمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة نحو مزيد من التقدم والازدهار المستدام.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.