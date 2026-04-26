«الإمارات الصحية» تطلق مبادرة لتوسيع نطاق الفحص الوقائي

سامي عبد الرؤوف (الشارقة)



أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة ميدانية ضمن برنامج اطمئنان «الفحص الدوري الشامل»، تتضمن توفير أربع حافلات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر الصحية المتخصصة في موقع قريب من أحد المقاهي في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، في خطوة تعكس نهجاً استباقياً لتعزيز الصحة الوقائية، والوصول بالخدمات إلى المجتمع بشكل مباشر وفعال.

وقدّمت المبادرة التي تحمل عنوان: «طمّنا عليك وقهوتك علينا»، حزمة من الفحوص الأساسية لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من الفئة العمرية فوق 18 عاماً، وتستهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية المرتبطة بنمط الحياة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسِّمنة، إلى جانب تقييم شامل للحالة الصحية يتيح التدخل المبكر ووضع خطط متابعة عند الحاجة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لترسيخ ثقافة الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحص الدوري، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز صحة المجتمع، وتقليل عبء الأمراض المزمنة من خلال التدخل المبكر.





تقييم صحي متكامل

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لاستراتيجية المؤسسة في التحول نحو نموذج صحي قائم على الوقاية والكشف المبكر، مؤكداً أن برنامج «اطمئنان» يمثّل إحدى الركائز الأساسية لهذا التوجه، من خلال تقديم تقييم صحي متكامل، وسريع يعتمد على أحدث التقنيات وتحليل البيانات، بما يمكّن من رصد عوامل الخطورة قبل تطور الحالات المرضية.

وقال: «نعمل على تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى خدمات الفحص الوقائي في بيئات مرنة ومريحة، بما يعزّز معدلات الإقبال على الفحص الدوري، ويسهم في تحسين جودة الحياة والحدّ من مضاعفات الأمراض المزمنة».





من جهتها، ذكرت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن هذه المبادرة تعكس تكامل أدوار الرعاية الصحية الأولية مع الجهود الوقائية للمؤسسة، من خلال نقل الخدمات إلى مواقع تواجد أفراد المجتمع وتعزيز سهولة الوصول إليها.

وقالت: «نركّز في الرعاية الصحية الأولية على تمكين الأفراد من فهم حالتهم الصحية بشكل مبكر، وتبنّي سلوكيات صحية مستدامة، بما يسهم في الوقاية من الأمراض قبل حدوثها، وتتيح هذه المبادرات إجراء فحوص نوعية، وربط نتائجها مباشرة بخطط متابعة متكاملة ضمن شبكة مراكزنا الصحية، بما يضمن استمرارية الرعاية، وتحقيق نتائج صحية ملموسة على المدى الطويل».

وأضافت: «من خلال مبادرة (طمّنا عليك وقهوتك علينا)، نؤكد أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ من صحتهم؛ لأن صحة الشباب هي الأساس في بناء مجتمع أكثر إنتاجية واستدامة، فمن خلال هذه المبادرة أردنا أن نوصل رسالة بسيطة ومهمة لكل شاب وشابة، وهي أن صحتك أولاً، واهتمامك بنفسك هو أقوى استثمار لمستقبلك».

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي مواءمة مع توجهات الدولة في تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وترجمة مباشرة لاستراتيجيات الرعاية الصحية الوقائية التي تركّز على الكشف المبكر والاستباقي، وتقليل عبء الأمراض المزمنة قبل حدوثها، مشددة على أن كثيراً من المشاكل الصحية تبدأ بصمت، والكشف المبكر هو الفرق الحقيقي.

وتابعت: تحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تقديم خدمات استباقية، ذكية، ومتمحورة حول الإنسان، حيث تعمل على الوصول إلى الشباب في أماكنهم اليومية، بطريقة قريبة وسهلة، لنقدم فحوص مجانية للكشف المبكر عن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة؛ لأن الوقاية اليوم هي حماية للمستقبل.

ولقيت المبادرة إقبالاً لافتاً من أفراد المجتمع، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الفحص الدوري والإقبال على الخدمات الوقائية المقدمة في بيئات مرنة وسهلة الوصول.



برنامج «اطمئنان»

يُعد برنامج «اطمئنان» نموذجاً متطوراً للفحص الوقائي الرقمي، إذ يوفر تقييماً صحياً متكاملاً خلال زيارة واحدة قصيرة، عبر دمج التقنيات الحديثة مع الخبرات السريرية، وتحليل المخاطر الصحية المبني على البيانات، ما يسهم في دعم اتخاذ قرارات طبية دقيقة، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

كما يعتمد البرنامج على نهج شامل يشمل تقييم نمط الحياة والفحوص الحيوية، وربط النتائج بالسجلات الطبية الإلكترونية، بما يضمن استمرارية الرعاية، ومتابعة الحالات وفق أفضل الممارسات الطبية، ويعزز من التحول نحو نظام صحي استباقي متمحور حول الإنسان.