الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

سيف بن زايد يزور المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026

27 ابريل 2026 00:06

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي (2026)»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة… نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمية»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ونخبة من الخبراء والمزارعين ورواد الأعمال المحليين والدوليين، ليشكل محطة مهمة في تطوير القطاع الزراعي ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المناخية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «زرت المعرض الزراعي الإماراتي 2026 بنسخته الثانية في مركز أدنيك بالعين، حيث تجلت قوة التوجه الوطني نحو الأمن الغذائي، كخيارٍ سيادي، ورهانٍ استراتيجي على استدامة الموارد وتعزيز الاكتفاء».  

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن «ما تقوم به الإمارات  بتوجيهات القيادة الرشيدة من تطويرٍ لمنظومة الزراعة الوطنية، هو إعادة صياغةٍ شاملة لمستقبل الزراعة، حيث يتكامل الابتكار مع الإرادة، ويترسخ الإنتاج المحلي كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج قيادي في تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة».

أخبار ذات صلة
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
اختتام المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.. و30 ألفا زاروا فعالياته

واطّلع سموه، خلال جولة في أروقة المعرض، على أبرز الابتكارات والحلول المتقدمة في القطاع الزراعي، والتي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وبناء منظومة زراعية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
واستمع سموه إلى شرح مفصل من الجهات المشاركة، من بينها وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الزراعي الوطني، حول الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الداعمة للمزارعين.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة، شملت منطقة رواد الأعمال و«مدية فارم» واطلع على مشاريع مبتكرة في الزراعة الذكية، وزار ركن صغار المزارعين، واستمع إلى شرح حول تجاربهم في الإنتاج المحلي.
وشملت الجولة أيضا ركن النساء المزارعات واطلع سموه على نماذج ناجحة في تمكين المرأة في القطاع الزراعي.

المصدر: وام
سيف بن زايد
المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 22:49
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
علوم الدار
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
27 ابريل 2026
مراسم توقيع مذكرة التفاهم
علوم الدار
«التغير المناخي والبيئة» و«أبوظبي للجودة والمطابقة» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الأمن الحيوي
27 ابريل 2026
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
علوم الدار
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
27 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©