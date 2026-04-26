بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «في حب مدينتنا»

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية مجتمعية بعنوان «في حب مدينتنا» في قرية السديرة للإسكان الجماعي - ايكاد1، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، ومستشفى لايف كير، والمدينة هايبر ماركت.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل مع الفئات العمالية، ومشاركتها في تحقيق أهداف بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على المظهر العام، وكذلك توعية العمال بأهمية المحافظة على البيئة وتقليل مسبّبات التلوث، والمحافظة على مصادر الطاقة.

وشهدت الفعالية تنظيم عدد من الورش التوعوية والتثقيفية، من بينها ورشة توعوية تؤكد على أهمية دور العمال في تحقيق أهداف البلدية في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، حيث تم تعريف العمال بأكثر المخالفات المتكررة وتوعيتهم بتجنب القيام بها.

وتضمنت الفعالية كذلك إجراء فحوصات طبية للعمال، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كما تم تنظيم مسابقات ترفيهية وتشجيعية للعمال، بجانب توزيع هدايا على الفائزين والمشاركين. كما تم تنفيذ فعالية مماثلة في أحد السكنات العمالية بمنطقة قرن يافور، تضمنت ورشة لتوعية العمال بأهمية الحفاظ على المظهر العام.