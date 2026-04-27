الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة لا تقتصر آثارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فحسب، بل تمتد لتقويض فرص الابتكار، وإضعاف منظومة التعاون الدولي القائمة على الثقة وتبادل المعرفة.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المنعقدة في جنيف.

وأكد أن هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر النماذج التنموية القائمة على الابتكار والانفتاح، وفي مقدمتها نموذج دولة الإمارات الذي يرتكز على الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز منظومة الملكية الفكرية باعتبارها محرّكاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أن تقويض الاستقرار الإقليمي ينعكس سلبا على تدفقات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، ويحد من فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والإبداع، ويضعف الثقة التي تعد أساسا لحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي، موضحا أن الملكية الفكرية تمثّل جسراً حيوياً للتعاون، وعنصراً أساسياً في تمكين الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.

وشدد على أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم المبتكرين وتطوير بيئة محفزة للإبداع بالتوازي مع جهودها الرامية إلى حماية الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن.

وأوضح السفير جمال المشرخ أن دولة الإمارات تواصل دعمها الراسخ للمبدعين والمبتكرين، مع تعزيز شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول الأعضاء فيها، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

وهنّأ السيد دارين تانغ بمناسبة إعادة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لولاية ثانية مدتها ست سنوات، معرباً عن ثقته في قيادته، ومشيداً بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في عهده، لا سيما في ترسيخ دور الابتكار والملكية الفكرية في صميم جهود التنمية العالمية.

وجدّدت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز العمل متعدّد الأطراف، وتشجيع الحوار البنّاء، وتغليب الحلول السلمية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.