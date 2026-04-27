الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي

جمال المشرخ
27 ابريل 2026 14:41

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة لا تقتصر آثارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فحسب، بل تمتد لتقويض فرص الابتكار، وإضعاف منظومة التعاون الدولي القائمة على الثقة وتبادل المعرفة.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المنعقدة في جنيف.

وأكد أن هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر النماذج التنموية القائمة على الابتكار والانفتاح، وفي مقدمتها نموذج دولة الإمارات الذي يرتكز على الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز منظومة الملكية الفكرية باعتبارها محرّكاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه  المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أن تقويض الاستقرار الإقليمي ينعكس سلبا على تدفقات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، ويحد من فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والإبداع، ويضعف الثقة التي تعد أساسا لحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي، موضحا أن الملكية الفكرية تمثّل جسراً حيوياً للتعاون، وعنصراً أساسياً في تمكين الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.

وشدد على أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم المبتكرين وتطوير بيئة محفزة للإبداع بالتوازي مع جهودها الرامية إلى حماية الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن.

وأوضح السفير جمال المشرخ أن دولة الإمارات تواصل دعمها الراسخ للمبدعين والمبتكرين، مع تعزيز شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول الأعضاء فيها، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

وهنّأ السيد دارين تانغ بمناسبة إعادة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لولاية ثانية مدتها ست سنوات، معرباً عن ثقته في قيادته، ومشيداً بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في عهده، لا سيما في ترسيخ دور الابتكار والملكية الفكرية في صميم جهود التنمية العالمية.

وجدّدت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز العمل متعدّد الأطراف، وتشجيع الحوار البنّاء، وتغليب الحلول السلمية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.

المصدر: وام
الابتكار
الملكية الفكرية
التعاون الدولي
جمال المشرخ
آخر الأخبار
جمال المشرخ
علوم الدار
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي
اليوم 14:41
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطور تطبيقاً جديداً يتيح التحقق من عمر المستخدم
اليوم 14:34
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
الرياضة
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
اليوم 14:30
لحطة اعتقال مطلق النار
الأخبار العالمية
مهاجم حفل حضره ترامب يمثل اليوم أمام القضاء
اليوم 14:26
شعار "ديب سيك"
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©