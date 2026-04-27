قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم أكد مدى خطورة إيران وخلق أزمة ثقة

27 ابريل 2026 17:07

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، شراسة وحماقة العدوان الإيراني الغاشم، بحجمه الذي لم يكن متوقعاً وأوضح أن هذا العدوان لم يكن قراراً آنياً وإنما كان عدواناً مبيتاً ومخططاً له، بنى له الجانب الإيراني الخطط والسيناريوهات المسبقة ووضع التحصينات اللازمة.
وقال معاليه إن دول الخليج عملت بجهود كبيرة لتفادي هذه الحرب وكان هناك اتفاق وتأكيد على أن دول الخليج لن توفر أي تسهيلات فيها ضد إيران.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر"، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز مدير نادي أبوظبي للصحافة، ضمن فعالية "مؤثري الخليج"، المنصة الحوارية الخليجية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، في فندق "أتلانتس النخلة" في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مناقشة صناعة سردية خليجية مؤثرة تعكس تطلعات دول الخليج وتبرز ثوابتها.

وأضاف معاليه أن "هذا الحدث بحجمه الذي رأيناه يعتبر منعطفاً مهما في التاريخ الحديث لمنطقة الخليج، لأننا لم نر في تاريخ المنطقة هجوماً بمثل هذا الحجم والاتساع والشراسة، وبعد أن كانت العلاقات دائما صعبة بين إيران وجيرانها في منطقة الخليج، وكان لدى كل دولة خليجية سياسة احتواء لإيران، إلا أن هذا الهجوم أظهر فشل جميع هذه السياسات وأكد أن العدوان الإيراني يمثل خطراً حيوياً خلال السنوات القادمة".

وأشار معاليه إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الحدث، كان الأضعف تاريخياً، مقارنة بالأزمات الحادة والتحديات التي شهدتها المنطقة، وبالنظر أيضاً إلى طبيعة وحجم الهجوم الإيراني الغاشم على دول المنطقة وما يتطلبه من تعامل، كما أن التعاون من جامعة الدول العربية لم يكن بمستوى ما يتطلبه الحدث.

وأضاف معاليه أن من نتائج العدوان الإيراني أنه أظهر تفكيكاً في الأمن القومي العربي، والأولويات الأمنية للدول العربية، وأكد هذا العدوان على أهمية وإيجابية الوجود والدعم العسكري الأميركي لدعم دول منطقة الخليج في حماية مصالحها، وانتصر للموقف الذي يرى في إيران دولة عدوان وليس دولة جارة يمكن احتواؤها.

أخبار ذات صلة
البحرين تسقط جنسية 69 شخصا بتهمة «تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية»
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي

وشدد معاليه على أن ما بعد العدوان الإيراني الغاشم لن يكون بالنسبة لدول المنطقة كما قبله، وقال "حدث بهذا الحجم يجعلنا أمام مراجعة واقعية وعقلانية شاملة، فالمنطقة كانت تبحث عن حلول لهذه المسألة من 20 سنة، وهي تعرف أن الحروب لها تداعيات مختلفة عن منطق السياسات والعلاقات الباردة، وما أنتجه هذا العدوان خلق أزمة ثقة ستمتد إلى عقود قادمة، كما أن التوجه اليوم يجب أن يكون حول حل جذري دائم يحصن مصالح دول المنطقة".

وأضاف معاليه أن "هذه المراجعة أولويتها القصوى مصلحتنا الوطنية، دون أن نسمح لأحد من خارج منطقة الخليج أن يقرأ لنا ركائز أمن منطقتنا ومستقبلها من خلال أي منظور أيديولوجي"، مشدداً على أن هذه المراجعة يجب أن تأخذ بعض الوقت لتكون أكثر عقلانية.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن هذا العدوان وجه ضربة للأوهام الأيديولوجية، وقال "نحن اليوم أمام قناعة تامة بأهمية بناء السردية الخليجية المؤثرة، فدور الفرد المؤثر ودور الفكر أكثر أهمية في بناء الوعي، وحرب السرديات، وتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلما استطعنا بناء منظومة متكاملة بهذا الشأن كنا أكثر تأثيراً على مستوى العالم".

وشدد معاليه على أن الإمارات ودول الخليج العربي انتصرت ضد العدوان الإيراني الغاشم، وبداية الانتصار على العدو هو أن لا تقبل سرديته.

وأشار معاليه إلى أن كل حرب لها تكلفة، ولكن دول الخليج العربي كانت أكبر من هذه الحرب، لأن الإمارات ودول الخليج أظهرت أنها تمتلك ركائز قوية جداً من قيادة واعية ومجتمع متسامح واقتصاد متنوع ومزايا جاذبة للاستثمارات والأعمال لا تضاهى عالمياً، وما حدث هو محفز لبناء مزيد من ركائز القوة وتعزيز البنية التحتية، ودولة الإمارات تتجه اليوم لاستثمار ضخم في البنية التحتية القادرة على تحييد أي مخاطر.

المصدر: وام
آخر الأخبار
شعار مركز أبوظبي للغة العربية
التعليم والمعرفة
مركز أبوظبي للغة العربية يقدّم حسماً بنسبة 50% على إصدارات «كلمة»
اليوم 18:33
روبوت دردشة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد في تقييم خطورة أمراضهم
اليوم 18:23
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
الأخبار العالمية
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
اليوم 18:21
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
الترفيه
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
اليوم 18:12
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
اليوم 18:01
