"اللوفر أبوظبي".. تجارب استثنائية تجمع بين الفن والمعرفة وروح الأسرة

يواصل متحف اللوفر أبوظبي تقديم تجارب استثنائية تجمع بين الفن والمعرفة وروح الأسرة، عبر برامج تفاعلية وأنشطة مبتكرة صُممت لتناسب مختلف الأعمار.

ومع تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، يفتح المتحف أبوابه أمام العائلات لقضاء أوقات ملهمة تحت قبته الشهيرة، في أجواء تعزز الترابط الأسري وتمنح الزوار لحظات من التعلم والمتعة والاكتشاف المشترك.

وقالت مارال بيدويان، مديرة قسم البرامج والموارد التعليمية في متحف اللوفر أبوظبي إن هذه الباقة المختارة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة تعكس توجّه المتحف نحو ترسيخ مكانته وجهةً ثقافيةً مُرحّبة تُتيح للعائلات قضاء أوقات نوعية معاً، وتُعزّز التعلّم والتواصل بين أفراد الأسرة في بيئة ثقافية ملهمة، تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة" في دولة الإمارات.

وأضافت أن هذه التجارب التعليمية والإبداعية صُمّمت لتناسب مختلف الأعمار، وتشمل "عطلات نهاية الأسبوع العائلية"، والأنشطة المميزة بعد المدرسة، والأنشطة الذاتية مثل لعبة البحث الرقمية التفاعلية "سرّ نجوم القبة"، إلى جانب التجارب الغامرة والجولات العائلية السردية.

وأشارت إلى أن المتحف يقدّم هذا العام العديد من البرامج العائلية، مع تخصيص أكثر من 120 يوماً للأنشطة المُوجّهة للعائلات، بما يعكس التزامه بتوفير تجارب مستدامة ومتنوعة تُعزّز التعلّم المشترك والتفاعل الثقافي بين أفراد الأسرة على مدار العام.

وأوضحت بيدويان أن من أبرز الإضافات الجديدة هذا العام جلسات التنفس العائمة من "بريزي"، وهي تجربة تم تطويرها بالتعاون مع "بريزي"، وتُقام بإشراف مدربين مُتخصّصين تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي الشهيرة وتجمع بين تقنيات التنفس ومؤثرات صوتية غامرة، ويُدعى المشاركون ممن أعمارهم فوق 12 عاماً خلالها إلى الطفو واتّباع إرشادات مُصمّمة لتشجيع الاسترخاء العميق والتركيز، بما يخلق لحظات مميّزة من التحرّر والتجدّد في أحد أكثر الأماكن سحراً في المتحف.

وأضافت أن هذه الجلسات تُقام خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو ومن 22 إلى 24 مايو 2026 تحت القبة، ضمن جلسات مسائية وأخرى عند غروب الشمس.

وأشارت إلى أن المتحف يستضيف، ضمن برنامجه المعني بالصحة والعافية، عرضاً مجانياً ومناسباً لجميع أفراد العائلة لفيلم الرسوم المتحركة الحائز على جائزة الأوسكار "قلباً وقالباً" (Inside Out)، وذلك مساء يوم 2 مايو بمسرح متحف اللوفر أبوظبي، على أن يكون الحضور مجانياً وعبر الحجز المسبق.

وأوضحت أنه انسجاماً مع "عام الأسرة"، تم تمديد برامج "عطلات نهاية الأسبوع العائلية" على مدار العام، إلى جانب توسيع البرامج الموسمية مثل المخيمات الصيفية والشتوية، مع تركيز أكبر على المشاركة الجماعية والتبادل بين الأجيال، بما يعزّز دور المتحف مساحة تجمع العائلات والمجتمع.