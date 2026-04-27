الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المركز الزراعي الوطني يبرم شراكة لتمكين المزارعين وتسريع وصول المنتجات الوطنية للأسواق

27 ابريل 2026 19:58

شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ومجموعة "إن آر تي سي" التابعة لشركة غذاء القابضة وإحدى شركات الشركة العالمية القابضة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 التي اختتمت أمس فى العين في خطوة تعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

تهدف المذكرة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية المحلية وتسريع دمج المنتجات الوطنية ضمن شبكات البيع بالتجزئة والتوزيع الرئيسية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد وتوسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون تشمل تطوير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المحلية المعتمدة، وإنشاء أطر مبسطة للمشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتحسين معايير التصنيف والتعبئة والتغليف والجودة، فضلا عن إطلاق حملات تسويقية مشتركة ضمن مبادرة منتج مستدام.

وقال سلطان سالم الشامسي إن الشراكة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال ربط المنتجين المحليين بشبكات التوزيع بما يعزز التنافسية والاستدامة.

من جانبه، أكد محمد الرفاعي أن الاتفاقية امتداد لاستراتيجية المجموعة في بناء سلسلة إمداد زراعي متكاملة تدعم المزارعين المحليين وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية طويلة الأمد في الأمن الغذائي.

وتسهم الاتفاقية في بناء منظومة زراعية وطنية مستدامة ترتكز على تمكين المزارعين وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز وصول المنتجات إلى الأسواق بما يواكب الطلب المتنامي ويعزز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي في الدول.

المصدر: وام
المركز الزراعي الوطني
شراكة
المزارعون
آمنة الضحاك
