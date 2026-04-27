سفارة الإمارات لدى بيرن تنظّم النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي

نظّمت سفارة دولة الإمارات لدى بيرن النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي في مدينة زيورخ، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد من البلدين.

وشكّل المنتدى منصةً لبحث الرؤى المستقبلية لتطورات الذكاء الاصطناعي، واستعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، بما يدعم الابتكار ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة عالمياً.

وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى، حيث استعرض معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، ملامح الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أهمية المنتدى كمنصة رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مشيرةً إلى ما حققته دولة الإمارات من تقدم ملحوظ في هذا القطاع، حيث تُعد من الدول المتقدمة والرائدة فيه.

وأضافت سعادتها: يبرز التزام دولة الإمارات بتحقيق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال، بما فيها تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وأيضاً إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، معتبرة أنّ هذا التوجه الإستراتيجي يعكس الجهود التي تبذلها الدولة - استناداً إلى دعم وطني ثابت وشراكات إستراتيجية وطيدة - لتعزيز مكانتها باعتبارها شريكًا عالميًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.