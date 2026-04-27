الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة الإمارات لدى بيرن تنظّم النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي

سفارة الإمارات لدى بيرن تنظّم النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي
27 ابريل 2026 21:12

نظّمت سفارة دولة الإمارات لدى بيرن النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي في مدينة زيورخ، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد من البلدين.

وشكّل المنتدى منصةً لبحث الرؤى المستقبلية لتطورات الذكاء الاصطناعي، واستعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، بما يدعم الابتكار ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة عالمياً.

وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى، حيث استعرض معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، ملامح الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يكشف العلاقة بين أمراض الأمعاء وباركنسون
محمد بن راشد يزور مصنع «البركة» للتمور الأكبر في العالم بمدينة دبي الصناعية

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أهمية المنتدى كمنصة رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مشيرةً إلى ما حققته دولة الإمارات من تقدم ملحوظ في هذا القطاع، حيث تُعد من الدول المتقدمة والرائدة فيه.

وأضافت سعادتها: يبرز التزام دولة الإمارات بتحقيق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال، بما فيها تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وأيضاً إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، معتبرة أنّ هذا التوجه الإستراتيجي يعكس الجهود التي تبذلها الدولة - استناداً إلى دعم وطني ثابت وشراكات إستراتيجية وطيدة - لتعزيز مكانتها باعتبارها شريكًا عالميًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.

المصدر: وام
آخر الأخبار
غيث النعيمي يحرز لقب بطولة العين للشطرنج الخاطف
الرياضة
غيث النعيمي يحرز لقب بطولة العين للشطرنج الخاطف
اليوم 22:15
ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية
اليوم 21:53
غوتيريش يفتتح اجتماع الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية
اليوم 21:42
«رأسيات» أزارو و«توغلات» رحيمي تُشعل «المُبارزة المغربية» في دوري أدنوك
الرياضة
«رأسيات» أزارو و«توغلات» رحيمي تُشعل «المُبارزة المغربية» في دوري أدنوك
اليوم 21:27
الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما يصافحان الجمهور خلال احتفالات شعبية بيوم الملك
الأخبار العالمية
صور.. هولندا تنظم احتفالات شعبية بعيد ميلاد الملك
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©