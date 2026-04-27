علوم الدار

شما بنت محمد: القراءة أساس لبناء شخصية الطفل

شما بنت محمد خلال فعالية «أجيال تقرأ في حب الوطن» (وام)
28 ابريل 2026 01:08

العين (وام)

نظمت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، فعالية ثقافية ووطنية بعنوان «أجيال تقرأ في حب الوطن»، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهیان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، التي رسخت حضور الكتاب بوصفه مساحة لبناء الوعي وتعميق محبة الوطن في نفوس النشء.
شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الأسر والأطفال، وتنوعت فقراتها بين الأنشطة الثقافية والترفيهية، بما عكس رؤية متكاملة تسعى إلى جعل القراءة تجربة ممتعة وقريبة من وجدان الطفل، وتضمنت تكريم المنجزين في برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي.
واشتملت الفعالية على مسابقات ثقافية وترفيهية، وعروض متنوعة، وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب حضور الشخصيات الكرتونية، وأنشطة الرسم على الوجوه، وتوزيع الهدايا، في أجواء أسرية اتسمت بالفرح والتفاعل الإيجابي.
وافتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان القاعات الجديدة في مكتبة أجيال التي تمثل إضافة نوعية للمكتبة، فيما شاركت الأطفال جلسات القراءة، واستمعت إلى تساؤلاتهم وتعبيراتهم الصادقة عن حب الوطن، معبرين في قصائدهم الوطنية عن اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، وفخرهم بها.

تكوين الإنسان
أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح لها، أن القراءة ليست نشاطاً معرفياً فحسب، بل تعد أساساً من أسس بناء شخصية الطفل، وتعزيز وعيه بذاته ووطنه وقيمه، معتبرة أن المكتبة ليست مكاناً للكتب فقط، بل فضاء لتكوين الإنسان، وتنمية خياله، وتعميق ارتباطه بهويته ووطنه.

