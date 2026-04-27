الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تُغرِّم كاتب عدل خاصاً 30 ألف درهم

يوسف العبري وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية
«الثقافة» تُعلن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2025

​أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء- أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص بقيمة 30 ألف درهم، نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإرساء منظومة رقابية متكاملة، تضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، بما يكفل دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض التقارير الرقابية وأداء المزاولين للمهنة، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل كاتب العدل الخاص لضمان ريادة العمل العدلي في أبوظبي.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مهامها لمتابعة مدى التزام المزاولين للمهنة بالضوابط المقررة، مشيرة إلى أن منظومة كاتب العدل الخاص في أبوظبي ترتكز بشكل أساسي على الموثوقية والدقة، بما يضمن سلامة المعاملات وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.
وفي إطار دعم التوسع في الخدمات العدلية وتطوير الشراكة مع القطاع القانوني، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب ترخيص مكتب جديد وتجديد ترخيص مكاتب أخرى لمزاولة المهنة، كما اعتمدت طلبات تسجيل وتجديد قيد لعدد من كُتّاب العدل للعمل في مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كُتّاب العدل الخاص إلى 53 كاتباً يقدمون خدماتهم عبر 41 مكتب محاماة على مستوى الإمارة، مما يسهم في توفير خيارات متنوعة وميسرة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بكفاءة وجودة عالية.

آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
