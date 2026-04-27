الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تدعو سائقي المركبات إلى الانتباه عند مناطق المدارس

السلامة المرورية مسؤولية مشتركة (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية
«الثقافة» تُعلن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2025

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتركيز التام أثناء القيادة في محيط المدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق، حفاظاً على سلامة الطلبة والمشاة، خاصة خلال أوقات الذروة الصباحية وفترات الانصراف.
وأكدت أن مناطق المدارس تشهد كثافة مرورية وحركة عبور مستمرة للطلبة، ما يتطلب من السائقين تخفيف السرعات، والالتزام بخطوط المشاة، والتوقف التام عند إشارات التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، مشددة على أن الانشغال باستخدام الهاتف أو أي مؤثرات أخرى أثناء القيادة يعرض حياة الآخرين للخطر.
وأوضحت أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن التزام السائقين بالسلوكيات الصحيحة يسهم في توفير بيئة آمنة للطلبة، داعية أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى التعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.
وأكدت استمرار جهودها التوعوية والرقابية ضمن أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز أمن الطرق الذكي وسلامة المجتمع.

سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
