الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية العين» تستعرض مشروع «الوكيل الافتراضي» في ختام مشاركتها بالمؤتمر الزراعي الإماراتي

زوار لجناح البلدية المشارك في المؤتمر (وام)
28 ابريل 2026 01:08

العين (وام)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية
«الثقافة» تُعلن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2025

استعرضت بلدية مدينة العين مشروعها الابتكاري «الوكيل الافتراضي» في ختام مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، في خطوة تعكس توجهها نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العمل البلدي.
ويُعد المشروع نموذجاً متقدماً يجمع بين بناء المعرفة المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تطويره لدعم عملية مراجعة مخططات الحدائق عبر تحويل الأدلة الفنية إلى نظام ذكي قادر على قراءة المخططات وتحليلها وإصدار ملاحظات أولية منظمة قبل اعتمادها من المختصين.
وأكدت المهندسة حصة الأحبابي مدير المشروع، أن المشروع يأتي استجابةً لعدد من التحديات التشغيلية، أبرزها تفاوت سرعة الإنجاز، وتباين صياغة الملاحظات، وتشعب عناصر المخططات، إضافة إلى محدودية أدوات القياس والتحليل، ما استدعى تطوير حل ذكي يحقق الاتساق ويرفع جودة المخرجات.
وأضافت أن المشروع يعتمد على منهجية متكاملة تبدأ بإعداد دليل موحد لمراجعة المخططات، ثم تحويله إلى نموذج رقمي قابل للمعالجة، وصولاً إلى تشغيل وكيل افتراضي يقوم بتحليل البيانات ورصد الملاحظات وتصنيفها، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجع الفني في اتخاذ القرار النهائي واعتماد النتائج.
ويُسهم «الوكيل الافتراضي» في تسريع عمليات الفحص، وتعزيز دقة المراجعة، وتحقيق الاتساق بين الحالات المتشابهة، بجانب دعم إعداد تقارير واضحة قابلة للتتبع، بما يقلل الجهد التشغيلي، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقدمت البلدية عرضاً تفاعلياً يوضح رحلة المراجعة قبل وبعد تطبيق النظام، بجانب نماذج لتقارير ذكية ولوحات مؤشرات تشغيلية تُبرز الأثر الفعلي للمشروع على جودة وسرعة الإنجاز، بما يعزز تجربة الزوار ويجسد التحول الذكي في العمل البلدي.
ويأتي المشروع، ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها البلدية لتعزيز الابتكار المؤسسي، وترسيخ استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، بما يدعم تحقيق الاستدامة، ورفع جودة الحياة في المدينة.
وشهدت منصة بلدية مدينة العين إقبالاً لافتاً من الزوار، إذ حظيت مشاريعها المعروضة ومبادراتها الابتكارية بتفاعل كبير وإشادة واسعة، ما يعكس نجاحها في إبراز تجاربها الرائدة، وتعزيز دورها في دعم التحول الرقمي والابتكار في العمل البلدي.

بلدية العين
الإمارات
العين
المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©