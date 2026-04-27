«بلدية العين» تستعرض مشروع «الوكيل الافتراضي» في ختام مشاركتها بالمؤتمر الزراعي الإماراتي

العين (وام)

استعرضت بلدية مدينة العين مشروعها الابتكاري «الوكيل الافتراضي» في ختام مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، في خطوة تعكس توجهها نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العمل البلدي.

ويُعد المشروع نموذجاً متقدماً يجمع بين بناء المعرفة المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تطويره لدعم عملية مراجعة مخططات الحدائق عبر تحويل الأدلة الفنية إلى نظام ذكي قادر على قراءة المخططات وتحليلها وإصدار ملاحظات أولية منظمة قبل اعتمادها من المختصين.

وأكدت المهندسة حصة الأحبابي مدير المشروع، أن المشروع يأتي استجابةً لعدد من التحديات التشغيلية، أبرزها تفاوت سرعة الإنجاز، وتباين صياغة الملاحظات، وتشعب عناصر المخططات، إضافة إلى محدودية أدوات القياس والتحليل، ما استدعى تطوير حل ذكي يحقق الاتساق ويرفع جودة المخرجات.

وأضافت أن المشروع يعتمد على منهجية متكاملة تبدأ بإعداد دليل موحد لمراجعة المخططات، ثم تحويله إلى نموذج رقمي قابل للمعالجة، وصولاً إلى تشغيل وكيل افتراضي يقوم بتحليل البيانات ورصد الملاحظات وتصنيفها، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجع الفني في اتخاذ القرار النهائي واعتماد النتائج.

ويُسهم «الوكيل الافتراضي» في تسريع عمليات الفحص، وتعزيز دقة المراجعة، وتحقيق الاتساق بين الحالات المتشابهة، بجانب دعم إعداد تقارير واضحة قابلة للتتبع، بما يقلل الجهد التشغيلي، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقدمت البلدية عرضاً تفاعلياً يوضح رحلة المراجعة قبل وبعد تطبيق النظام، بجانب نماذج لتقارير ذكية ولوحات مؤشرات تشغيلية تُبرز الأثر الفعلي للمشروع على جودة وسرعة الإنجاز، بما يعزز تجربة الزوار ويجسد التحول الذكي في العمل البلدي.

ويأتي المشروع، ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها البلدية لتعزيز الابتكار المؤسسي، وترسيخ استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، بما يدعم تحقيق الاستدامة، ورفع جودة الحياة في المدينة.

وشهدت منصة بلدية مدينة العين إقبالاً لافتاً من الزوار، إذ حظيت مشاريعها المعروضة ومبادراتها الابتكارية بتفاعل كبير وإشادة واسعة، ما يعكس نجاحها في إبراز تجاربها الرائدة، وتعزيز دورها في دعم التحول الرقمي والابتكار في العمل البلدي.