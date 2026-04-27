«دبي للبيئة» و«سلال» توقعان مذكرة تفاهم في «الأمن الغذائي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سلال» الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات؛ بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في إمارة دبي.

وتؤسس مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي اختتم فعالياته في مدينة العين، لإطار تعاوني متكامل يهدف لدعم المزارعين المحليين في دبي، بما يسهم في استمرارية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وفي هذا السياق، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: «يمثل الأمن الغذائي أولوية وطنية نعمل على ترسيخها اليوم في إطار منهجية عملنا الاستباقية. وانطلاقاً من هذا الإطار، نحرص على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع مجموعة سلال لتجسد هذا التوجه، من خلال تكامل دور «الهيئة» في رسم الأطر التنظيمية مع خبرات المجموعة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز مكانة دبي ضمن منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة».

من جانبه، قال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»: «نركز في سلال على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى تطبيقات عملية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية. ومن خلال تعاوننا مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نعزز قدرتنا على دعم المزارعين في كامل سلسلة القيمة الزراعية. وبالاعتماد على قدراتنا في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتوزيع، نوفر مسارات أكثر كفاءة واستدامة لوصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات».

ويسهم هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في دبي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، والحد من الفقد والهدر الغذائي. كما يوفر الدعم اللازم للمزارعين المحليين عبر تزويدهم بالخبرات والأنظمة، بما يعزز حضور المنتجات الإماراتية ضمن سلة الغذاء الوطنية.