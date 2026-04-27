الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق موسم تعشيش سلاحف «منقار الصقر» في أبوظبي

جهود كبيرة لمرتادي الشواطئ في حماية سلاحف منقار الصقر (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:09

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي بدء موسم تعشيش سلاحف منقار الصقر على شواطئ الإمارة، وسط توقعات بأن يصل عدد الأعشاش إلى نحو 200 عش خلال الموسم الحالي، داعية مرتادي الشواطئ إلى المساهمة في حمايتها والإبلاغ عن أي أعشاش أو آثار للسلاحف يتم رصدها.
وتنفذ الفرق البحثية التابعة للهيئة مسوحات ميدانية شاملة لمناطق التعشيش، تشمل شواطئ الجزر والساحل الرئيسي في الإمارة؛ نظراً لأن هذا النوع من السلاحف يفضل التعشيش في الجزر البحرية. وخلال موسم التعشيش الممتد من مارس إلى يونيو، تعمل الفرق على تتبع السلاحف ووضع علامات على أعشاشها فور إنشائها ليلاً، بما يضمن مراقبتها وحمايتها.

موسم الفقس
مع اقتراب موسم الفقس بين شهري يونيو وأغسطس، تتابع الفرق العلمية عملية خروج الفراخ من البيض، حيث يتم رصد أعدادها وقياس أوزانها، وتقديم المساعدة اللازمة لها للوصول بأمان إلى البحر عند الحاجة. كما تقوم الفرق، بعد انتهاء الموسم، بحصر أعداد البيوض التي فقست في كل عش لتقييم نجاح الموسم.
ودعت «الهيئة» الجمهور إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مشاهدات لأعشاش أو عمليات تعشيش من خلال مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555، بما يسهم في تعزيز جهود الحماية والحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض.

السلاحف البحرية
يذكر أن مياه إمارة أبوظبي تحتضن أربعة أنواع من السلاحف البحرية، تشمل: السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر، وسلحفاة ضخمة الرأس، إضافة إلى سلحفاة ريدلي الزيتونية. وبينت مسوحات «الهيئة» وجود أكثر من 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة، مما يعكس نجاح الجهود المستمرة في حماية هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وتحسن وصحة النظم البيئية البحرية في الإمارة.

برامج بحثية
تواصل هيئة البيئة - أبوظبي جهودها في حماية الحياة البحرية من خلال برامج بحثية ورصد مستمرة منذ عام 1999، إلى جانب إدارة شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 6 محميات بحرية تغطي 14% من المساحة البحرية للإمارة، مما يعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الأنواع البحرية.

