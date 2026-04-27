علوم الدار

«مؤثري الخليج»: تحولات لشرق أوسط جديد أكثر تأثيراً في موازين القوى الإقليمية والدولية

خالد الطراح ومحمد باهارون ومنى الرئيسي خلال الجلسة (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:08

دبي (الاتحاد)

أكدت جلسة «هل هناك شرق أوسط جديد؟»، ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً تحولات جذرية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي، بما يفتح المجال أمام ولادة شرق أوسط جديد أكثر تأثيراً في موازين القوى الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الكاتب والصحافي الكويتي خالد الطراح، والمدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة محمد باهارون، وأدارتها الإعلامية منى الرئيسي.
وأكد خالد الطراح ضرورة امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي رؤية موحدة، مقترحاً أن يكون هناك اتحاد كونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي الراغبة، يكون من بين مهماته تكوين جيش قوي قادر على مواجهة الاعتداءات. ودعا إلى أهمية تعزيز التواصل الإعلامي بين دول الخليج، وتأسيس مراكز أبحاث متخصصة تُعنى باستشراف الأحداث وتحليلها.
وحذر محمد باهارون من محاولات إيران استعمال القوة الغاشمة لإحداث التغيير في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه القوة الغاشمة لن تستطيع أن تغير أو تسيطر على دول مجلس التعاون، بدليل نجاح دول الخليج في صد ودحر هذا العدوان الغاشم.

