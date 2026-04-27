فعالية «مؤثري الخليج»: تنافس عالمي على تشكيل الرأي العام

دبي (الاتحاد)

استعرضت جلسة نقاشية بعنوان «من المتحكم بالسردية اليوم؟»، ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، المشهد الإعلامي المتغير، وكيفية تنافس القوى المختلفة، للسيطرة على الرواية وتشكيل الرأي العام، وأهمية بناء سردية خليجية قوية وموحدة لمواجهة التحديات.

وشارك في الجلسة كل من الكاتب والصحافي البحريني جعفر سلمان، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي خليفة المزين، واعتبر جعفر سلمان أن تجربة الأزمات والحروب تستدعي ترسيخ وتقوية منصات خليجية قادرة على إنتاج محتوى ينقل سرديتها، بدلاً من الانخراط في منصات إعلامية معادية.

وحدد الدكتور سلطان النعيمي عناصر رئيسة تقوم عليها قوة السردية، هي: بنية متماسكة، وأدوات إعلامية مؤثرة، وفهم عميق للجمهور المستهدف، إلى جانب القدرة على تفكيك السرديات المضادة.

وفي سياق الهوية، أشار إلى بروز اتجاهين متوازيين، تمثل الأول في ترسيخ الهويات الوطنية، وتمثل الثاني في بروز هوية خليجية جامعة لدى الجيل الجديد.