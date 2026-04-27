طرق وشرطة دبي تدشنان وحدة مراقبة مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية

دبي (وام)

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وحدة مشتركة لمراقبة مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية، على أن يبدأ تفعيلها اعتباراً من 1 مايو 2026، لتشمل الرقابة على جميع مسارات الدراجات الهوائية والشوارع الرئيسة ومناطق التنقّل المرن في الإمارة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان الامتثال بالقواعد المنظمة.

تهدف الوحدة إلى رصد السلوكيات غير الآمنة وضبط المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، بما يشمل الالتزام بالمسارات المخصصة، وارتداء الخوذة والملابس الواقية، والتقيّد بالسرعات المحددة، ومنع القيادة المتهورة أو ركوب أكثر من شخص على السكوتر، مع اتخاذ إجراءات تشمل تحرير المخالفات وحجز المركبات المخالفة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمزادات.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: يأتي إطلاق الوحدة المشتركة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين «الهيئة» وشرطة دبي، ضمن منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية للإمارة في مجالات النقل والسلامة والابتكار.. وتؤكد حرص «الهيئة» على الارتقاء بثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية، وتعزيز التزامهم بأنظمة السير من خلال توفير شبكة من مسارات آمنة مخصصة للدراجين تتوافر عليها لوحات توضح اشتراطات القيادة على المسارات، إلى جانب مواصلة رصد السلوكيات المتهورة بما يضمن سلامة الجميع ويجعل من دبي مدينة رائدة في تبنّي أنظمة تنقّل ذكية وآمنة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن إطلاق هذه الوحدة يأتي في إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، لاسيما مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية.

وأوضح أن الوحدة ستُسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، لما لها من دور مهم في الحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الانضباط المروري، مشدداً على المسؤولية الكبيرة التي تقع على مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية في الالتزام بقوانين السير والمرور.