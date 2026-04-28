رئيس كازاخستان يطلع على مشروع مدينة أستانا الذكية

استعرضت بريسايت، مشروع مدينة أستانا الذكية أمام فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك خلال استقبالها لفخامته في مركز "Alem.ai" للذكاء الاصطناعي بأستانا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الشركة قدمت في إطار الجولة والعرض الرسمي، عرضا عن مركز القيادة والتحكم الخاص بها، وعن أول مركز بيانات سيادي تم إنشاؤه لتلبية متطلبات أنظمة الذكاء في المدينة.

وتمّ تطوير منصة الذكاء الاصطناعي المدعومة بخوارزميات متقدمة بالشراكة مع بلدية مدينة أستانا، وهي تعمل على دمج البيانات القادمة من أنظمة النقل والبنية التحتية والسلامة العامة ضمن بيئة تشغيلية موحّدة، ما يمكّن الجهات المسؤولة في المدينة من مراقبة العمليات في الوقت الفعلي والاستجابة للحوادث بشكل أسرع وتنسيق الخدمات بكفاءة أعلى، وذلك يسهم في تحسين مستوى تقديم الخدمات بشكل عام.

وأكد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء، وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، الأهمية الوطنية للمبادرة ودورها في تعزيز القدرات السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إن مدينة أستانا الذكية تُعدّ خطوة تأسيسية نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال دمج أنظمتها ضمن بيئة رقمية موحّدة، نهيئ الظروف لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتقديم خدمات عامة أكثر استباقية وتطوير نموذج جديد للحوكمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه، سلّط جينيس قاسمبيك، عمدة أستانا، الضوء على حجم المشروع وتأثيره العملي، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على الرقمنة فحسب، حيث يتم بناء منظومة متكاملة لإدارة المدينة تعمل فيها جميع الخدمات بتناغم وتناسق، وهذا من شأنه أن يعزز الكفاءة والسلامة وجودة الحياة في المدينة إلى درجة كبيرة.

وبدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن كازاخستان انتهجت نهجاً واضحاً ومدروساً لبناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وما نشهده في أستانا يعكس هذا الالتزام، من خلال أنظمة مترابطة، وعمليات اتخاذ قرار أكثر سرعة، وتنسيق أعلى بين مختلف الجهات، ولا يقتصر الأمر على نشر تقنيات منفردة، بل يتعلق ببناء قاعدة متكاملة قابلة للتوسع والتطور عبر مختلف القطاعات مع مرور الوقت.

وتُعدّ كازاخستان سوقاً رئيساً للنمو لبريسايت، حيث تتخذ من أستانا مقراً لها في منطقة آسيا الوسطى، مع فريق محلّي يتولى تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع، ويعكس العمل في أستانا نهجاً أوسع يهدف إلى دمج الذكاء في الأنظمة التي تدعم المدن والاقتصادات.

وستستعرض بريسايت أنظمتها الذكية في كازاخستان والأسواق العالمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس آسيا الوسطى، الذي يُقام يومي 4 و5 مايو 2026 في مدينة ألماتي في كازاخستان.